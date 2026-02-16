غراهام يشيد بمستوى التعاون بين الإمارات وإسرائيل ويؤكد تمسك السعودية برؤيتها

أشاد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام بمستوى التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب منه نقل تقديره لـ“مستوى الشراكة وأهميتها”. ووصف الإمارات بأنها “شريك موثوق وثابت” في ظل ظروف إقليمية معقدة، مؤكدًا أنه سيزور أبوظبي للإشادة بقيادة الشيخ محمد بن زايد، ولبحث سبل تعزيز القدرات الدفاعية الأميركية لحماية الإمارات والمنطقة.

وفي ما يتعلق بالسعودية، قال غراهام إنه يعتقد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا يزال متمسكًا بالرؤية الإقليمية التي تبناها قبل السابع من أكتوبر، رغم تداعيات الأحداث الأخيرة. وأشار إلى أن التطورات منذ ذلك التاريخ أثرت على توازنات المنطقة، لكنها لم تُلغِ الطموح لإعادة تشكيلها على أسس أكثر استقرارًا.

أما بشأن إيران، فاعتبر غراهام أن الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة، موضحًا أن الخيارين المطروحين أمام واشنطن يتمثلان في المسار الدبلوماسي أو الخيار العسكري. وأكد ثقته بقدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على التحرك إذا لزم الأمر، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تنجح الجهود الدبلوماسية. كما شدد على أن مستقبل النظام الإيراني سيكون عاملًا رئيسيًا في تحديد شكل المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط، معتبرًا أن أي تغيير داخلي في إيران سيحمل تداعيات واسعة على موازين القوى الإقليمية.