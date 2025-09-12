بعد أيرلندا، هولندا تهدد بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية 2026 إذا شاركت إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

عادت التوترات المحيطة بالحرب في غزة لتمتد إلى عالم الموسيقى. فبعد أيرلندا، أعلنت هولندا أنها لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2026 إذا سُمح لإسرائيل بالمشاركة. وأعلنت هيئة الإذاعة الهولندية العامة "أفروتروس"، المنظمة للمسابقة الوطنية، هذا القرار، اليوم الجمعة.

وأكدت الهيئة على أنه "لا يمكننا غض الطرف عن حجم المعاناة في غزة"، في إشارة إلى العنف الذي هزّ القطاع منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكانت أيرلندا قد أعلنت، أمس الخميس، أنه "من غير المعقول" أن تشارك إسرائيل في المسابقة.

وأشارت إلى أن "الخسائر الفادحة والمستمرة في الأرواح" في قطاع غزة. وذكرت "أفروتروس" أنها أخذت في الاعتبار أيضًا "العدد الكبير من الصحفيين الذين قُتلوا في غزة" في قرارها. وتنفي إسرائيل استهداف الصحافة، وتزعم أن بعض هؤلاء الصحفيين كانوا تابعين لحماس. تُعدّ مسابقة يوروفيجن، التي شاهدها أكثر من 166 مليون مشاهد هذا العام، مسرحًا للجدل باستمرار مع تفاقم الوضع في الشرق الأوسط. في نسخة 2025، التي عُقدت في بازل، سويسرا، انطلقت مظاهرات احتجاجًا على مشاركة إسرائيل. في عام 2024، احتلت إسرائيل المركز الخامس في المسابقة، وصعدت إلى المركز الثاني في النسخة الماضية، بفضل أداء الفنان يوفال رافائيل بأغنيته "يوم جديد سيشرق". يضع هذا التهديد الجديد بالمقاطعة اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي (EBU)، منظم الحدث، في موقف دبلوماسي حساس قبل أشهر قليلة من انطلاق مسابقة 2026.