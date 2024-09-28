كبار مسؤولي سلاح الجو الإسرائيلي:"الضربة التي قضت على حسن نصر الله تم تنفيذها بشكل لا تشوبه شائبة"

كشف مسؤولون كبار في سلاح الجو الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، أبرزوا فيه "دقة وكفاءة سلاح الجو الإسرائيلي، تفاصيل العملية التي أدت إلى مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في قلب بيروت.

وقال المقدم "مم"، قائد السرب 69 بسلاح الجو الإسرائيلي، إن "العملية جرت دون أي عوائق" وتابع "كل ما خططنا له تم تنفيذه بدقة ودون أخطاء سواء فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية أو التخطيط أو الطائرات أو العملية نفسها. كل شيء سار بسلاسة". ويتمركز السرب 69، الذي يشغل أسطولًا من مقاتلات F-15I، في قاعدة "حتسيريم" الجوية في جنوب إسرائيل.

وأضاف المقدم "مم": "ذهبنا لنضرب في قلب بيروت، في منطقة الضاحية، وعرفنا من نريد استهدافه»، مؤكداً دقة العملية. وسلط العميد عميحاي ليفين، قائد قاعدة حتسيريم الجوية، الضوء على مدى تعقيد المهمة، وكشف أنه تم التخطيط لها مسبقًا"، وأكد على أن "تصفية حسن نصر الله سيكون لها أثر عميق سيغير وجه الشرق الأوسط"، مشددا على "الأهمية الاستراتيجية لهذه العملية كان الجانب الملحوظ في هذه المهمة هو الغياب التام لرد فعل العدو"

وفي السياق قال الجنرال ليفين: "لم يتم إطلاق أي صواريخ على الطائرات... ولم يكن هناك أي خطر على أطقم الطائرات"، وأوضح قائد القاعدة الجوية أن "عشرات الذخائر أصابت الهدف في ثوانٍ بدقة عالية جدًا، وهذا هو المطلوب لضرب مواقع تحت الأرض على هذا العمق"، مسلطًا الضوء على التقدم في قدرات سلاح الجو الإسرائيلي.

تمثل هذه العملية نقطة تحول رئيسية في الصراع الدائر وتظهر قدرة إسرائيل على ضرب قلب معاقل أعدائها. ويبقى أن نرى تداعيات هذا الإجراء على ميزان القوى في الشرق الأوسط، لكن من الواضح أن القضاء على حسن نصر الله يمثل ضربة قوية لحزب الله وحلفائه في المنطقة.