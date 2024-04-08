الوزير بن غفير يختار العقيد أبشالوم فيلد لمنصب مفوض الشرطة الإسرائيلية القادم

أعلن وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير اليوم (الاثنين) أن أفشالوم فيلد هو المرشح النهائي له لمنصب مفوض الشرطة القادم، خلفا للمفوض كوبي شبتاي. حيث يتوقف التعيين على موافقة لجنة تعيينات المسؤولين والحكومة.

بيلد، يبلغ من العمر 63 عامًا، متزوج وأب لثلاثة أطفال، بدأ مسيرته في الشرطة الإسرائيلية قبل حوالي 40 عامًا كمُقاتل في وحدة الشرطة العسكرية وقائد قسم في وحدة اليمام-وهي وجدة خاصة شبة عسكرية، جاء ذلك أن تم تسريحه من الجيش الإسرائيلي بصفة قائد في كتيبة الدروع.

منذ شهر نيسان/أبريل 2023 ، يعمل نيتزان فيلد كنائب المفتش العام لشرطة إسرائيل. لديه درجة بكالوريوس في تاريخ الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية من جامعة بن جوريون في النقب، ودرجة ماجستير في الدراسات اليهودية من الكلية الأكاديمية أونو. خريج برنامج دراسات في علم الجريمة من جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة.

وافق وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، على التعيين القريب، قائلا: "القائد أبشالوم فيلد هو الشخص المناسب لقيادة شرطة إسرائيل. هو ضابط ذو خبرة غنية، محترف وحاد، يقاتل من أجل الدولة وهو رجل إداري الذي سيرسم مسار الشرطة للأمام. هذه فرصة للشكر العميق لرئيس الشرطة الحالي، يعقوب شابتاي، الذي تدين له الدولة بأربعين سنة من الخدمة والقتال من أجل شعب إسرائيل."

في الفترة القريبة، سينهي المدير العام الحالي كوبي شابتاي مهمته، وفي الوقت نفسه سيرفع تعيين فيلد إلى اللجنة لتعيين المسوؤلين وعرض القرار للموافقة عليه أمام الحكومة.