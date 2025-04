"دروز من الجولان تسللوا لسوريا لمساعدة إخوتهم"|| قتلى في اشتباكات مسلحة ببلدات درزية في ريف دمشق

على خلفية التوتر المتزايد بين الدروز ومجموعات مسلحة موالية للحكومة السورية أفيد الليلة عن اشتباكات عنيفة في ريف دمشق أسفرت عن قتلى وإصابات، وفي غضون ذلك انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تقارير وتوثيقات مصورة أن دروزا من الجولان اجتازوا الحدود لمساعدة إخوتهم في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي أعادهم لاحقا.

ووفقا لما أفاد به "العربي الجديد" الليلة أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين سكان بلدة أشرفية صحنايا وهم من الدروز وجماعات مسلحة متطرفة. ووصلت الميلشيات الى عدد من المناطق، وتقوم خلالها بتجنيد مقاتلين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، بشكل أساسي من محافظة درعا.ووفقا للتقرير حاول السكان المحليون منع الاقتتال، لكن تم تجاهل طلباتهم، وفي نفس الوقت أفيد عن رصد نشاط طائرات استطلاع إسرائيلية في سماء محافظة السويداء.

ونقلت العربي الجديد عن مصادر محلية، أن الاشتباكات "أسفرت عن مقتل الشيخ وجدي الحاج علي إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، رغم محاولة إنقاذه، حيث توفي قبل وصوله إلى المستشفى في دمشق"، في حين قتل عناصر من الجماعات المسلحة والذين انسحبوا لبعض الوقت بعد طلبهم بسحب جثامين قتلاهم، لكنهم عادوا مجددا بعد وصول تعزيزات جديدة .

كما نقلت "العربي الجديد" من مصادر خاصة أن "الجماعات المسلحة أمطروا البلدة بوابل من قذائف الهاون، في حين سقط عدد من القتلى والجرحى بصفوف المهاجمين جراء كمين نصبه المدافعون عن البلدة"، ووفقا للتقرير "امتدت الاشتباكات إلى قريتي الثعلة والدور في الريف الغربي لمحافظة السويداء، التي تقع في الجنوب الشرقي من دمشق، حيث سُمعت أصوات إطلاق نار كثيف وقذائف هاون من قبل مجموعات مسلحة مجهولة الهوية"

وأظهرت توثيقات مصورة أن دروزا من الجولان تسللوا الليلة الى مناطق في سوريا لدعم إخوتهم السوريين خلال الاشتباكات، ووصل هؤلاء الى مشارف مدينة حضر، لكن وفقا للصحافي من الجولان عطا فرحات قام الجيش الإسرائيلي بإعادتهم ، وعلى خلفية الأحداث نظم دروز من الجولان احتجاجا دعما لإخوتهم بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية.

