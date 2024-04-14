مسؤول سعودي وآخر أردني يردان على الانتقادات الإيرانية لبلادهما بعد تصديها للهجوم على إسرائيل

رد أردنيون وسعوديون على الانتقادات الإيرانية بأنه كان لهم دور بوقف الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، وصرح مسؤول أردني كبير خلال حديثه مع هيئة البث الرسمية إن "ما تضعه الأردن أمام نصب أعينها أولا هو الدفاع عن مواطنيها، أمن حدودها وسيادتها. كل هذا فوق أي اعتبار آخر. التصعيد من أي جانب في المنطقة سيؤدي الى الدمار، الموت والتطرف".

في المقابل، لم ينف مسؤول من العائلة المالكة السعودية خلال حديثه مع هيئة البث أن الرياض ساعدت بصد الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، وقال إن :"كل جسم مشبوه سيدخل المجال الجوي السعودي سيتم اعتراضه، هذا موضوع سيادي".

وتابع المسؤول السعودي وقال إن "لقد خطط الإيرانيون للحرب في غزة لتخريب تقدم العلاقات بيننا وبين إسرائيل، سلوك ايران غير مسؤول، نعرف جميعا أن ايران دولة ترعى الإرهاب ويجب وقفها منذ فترة".

في حين صرح ديبلوماسي عربي لهيئة البث بأن كل من مصر، الأردن ولبنان ودول إضافية في المنطقة تلقوا تبليغا من ايران قبل الهجوم.