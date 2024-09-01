أسفرت عملية إطلاق نار صباح اليوم عند الشارع الرئيسي قرب مفترق إذنا ترقوميا جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية عن مقتل ثلاثة إسرائيليين والذين اتضح لاحقا أنهم عناصر شرطة إسرائيلية، ولا تزال القوات الإسرائيلية تلاحق المنفذين. وفي أعقاب العملية صرح مسؤول أمني لـi24NEWS عن الهجوم: "هناك محاولة واضحة من قبل حماس لإشعال المنطقة"

Chaim Goldberg/Flash90

القتلى هم شرطي وشرطية إسرائيليين بسنوات الثلاثين من عمرهما واللذين اعلن عن وفاتهما في المكان وشرطي بالخمسينات من عمره أصيب بصورة خطيرة واعلن عن وفاته بعد نقله الى المستشفى لاحقا. ووصل وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إلى مكان الهجوم قرب ترقوميا لتقييم الوضع هناك.

ووفقا للمعلومات المتوفرة وقام مسلحون بإطلاق النار تجاه مركبة إسرائيلية على الشارع 35 وقاموا بترك سيارتهم شرقي حاجز ترقوميا. وتقوم قوات الأمن بملاحقة المنفذين وفرض حصار على قرية إذنا.

وقال المدير العام لنجمة داود الحمراء لـ i24NEWS: "كان علينا تحديد وفاة شخصين مقتولين. أحدهما توفي عند مهبط الطائرة، وقامت فرق نجمة داود الحمراء بتقديم العلاج. أعلنا عن وفاة اثنين من الجرحى. وتم نقل جريح آخر بطائرة مروحية إلى أقرب مستشفى. الحديث يدور عن شخص مصاب بجروح خطيرة للغاية، وإصابات معقدة".

وأفادت نجمة داوود الحمراء بوقت سابق أن مسعفين يقدمون العلاج الطبي لثلاثة جرحى، رجل وامرأة في الثلاثينيات من العمر في حالة حرجة ورجل في الخمسينيات من العمر في حالة خطيرة.