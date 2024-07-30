ذكرت مصادر أن القيادي في حزب الله الذي استهدف بالغارة الإسرئيلية بالضاحية الجنوبية فؤاد شكر، حيث ذكرت أنباء عربية ولبنانية عن نجاته من الغارة وانه غادر المكان قبل فترة وجيزة من الهجوم، وشكر والملقب الحاج محسن هو المستشار العسكري لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله ويعتبر الرجل رقم 2 في التنظيم، ووفقا لمصادر فإن شكر "مدير مشروع الصواريخ الدقيقة في حزب الله".

يعتبر فؤاد شكر القائد العسكري الأول لحزب الله بالجنوب والرقم 2 في حزب الله، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأميركية، ويعمل في حزب الله منذ أكثر من 30 عاماً.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات عن فؤاد شكر . وشكر هو مستشار كبير للشؤون العسكرية لحسن نصر الله ، ويعمل شكر في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله، وهي مجلس الجهاد.ووفقا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية ساعد شكر مقاتلي حزب الله والقوات المؤيدين للجيش السوري في حملة حزب الله العسكرية ضد قوات المعارضة في سوريا.

يعتبر شكر من المقربين من القيادي عماد مغنية والذي اغتيل بغارة في دمشق، ولعب دور محوريا في تفجير ثكنات المشاة البحرية الأمريكية ببيروت يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 1983؛ مما أسفر عن مصرع 241 فردا عسكريّا أمريكيّا، وإصابة 128 آخرين.

هذا وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 10 سبتمر /أيلول 2019، شكر كإرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. حيث صنف وزارة الخزانة الأمريكية شكر بوقت سابق في 21 تموز/يوليو 2015 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 نظرا لنشاطه في حزب الله.

وبموجب هذه التصنيفات فرضت على شكر عقوبات بموجبها تم حظر جميع ممتلكاته والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتم منع الأمريكيين بوجه عام من إجراء أي معاملات مع شكر، وتتم معاقبة كل من يتعامل مع شكر