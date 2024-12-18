استطلاع مثير: غالبية العرب في إسرائيل تعرضوا للعنف، فقط 54٪ سيتوجهون إلى الشرطة

دراسة بحثت الشعور بالأمن في المجتمع العربي في إسرائيل عرضت الثلاثاء في مؤتمر حول مكافحة الجريمة والعنف الذي عقده مقر الطوارئ لمكافحة الجريمة والعنف واللجنة الوطنية لرؤساء الدول العربية السلطات المحلية، ويظهر، من بين أمور أخرى، أن 87% من الجمهور العربي يعرفون شخصًا أصيب أو قُتل نتيجة الجريمة والعنف.

بالإضافة إلى ذلك، أشار 20% من أفراد العينة إلى إصابة شخص من أقاربهم من الدرجة الأولى. بينما أفاد 82% أنهم يشعرون بعدم الأمان أثناء المشي بالخارج ليلاً.

وفيما يتعلق بمفهوم الثقة في الشرطة - على الرغم من وجود استعداد للجوء إليهم في حالة وجود تهديد، أعرب 80% من المستطلعين عن خوفهم من الإبلاغ عن حوادث العنف. وعندما سئلوا عن هوية الجهات التي سيلجأون إليها في حالة الحاجة، قال 60% أنهم سيلجأون إلى العائلة، و54% فقط ذكروا أنهم سيتوجهون إلى الشرطة.

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وبحسب الاستطلاع، فإن القضايا الحاسمة التي تتطلب معالجة فورية في البلدات العربية هي تدفق الشباب إلى الجريمة والانحراف، والجرائم المالية، وانعدام الأمن في المحيط العام، ووجود أسلحة غير قانونية في المحيط.

ودعا رئيس بلدية باقة الغربية رائد دقة إلى صحوة فورية: "أدعو رئيس الحكومة إلى الاستيقاظ قبل فوات الأوان. إذا لم يحدث تغيير فسنصعد".

وقال طلال القريناوي، رئيس بلدية رهط، واصفاً الشعور بالتهديد المستمر: "لم يكن هناك وضع مثل الوضع الحالي، ولا مرة شعرت أنني مهدد مثل اليوم". "بدلاً من الازدهار والتطور، نصرخ ونطالب بالأمن الشخصي. لماذا لا نستطيع الجلوس في منازلنا دون سماع طلقات الرصاص. وهذا سيصل إلى البلدات اليهودية".

وشدد حاييم بيبس، رئيس مركز الحكم المحلي، في المؤتمر على ضرورة التعامل مع المشكلة بعمق: "نحن في حالة طوارئ وطنية، والجريمة تحصد أرواحًا كل يوم. وخاطبنا كافة رؤساء الجهات إلى رئيس مجلس الحكومة والوزراء المعنيين. لقد حان الوقت لإعادة الشعور بالأمن إلى سكان دولة إسرائيل".