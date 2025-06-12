لا تغادروا هذه المناطق: الولايات المتحدة تصدر تعليمات غير عادية لموظفيها في إسرائيل

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل صباح اليوم (الخميس) عن تحذير أمني غير اعتيادي لموظفيها. وجاء هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران، ولذلك طُلب من موظفي الحكومة في إسرائيل عدم السفر خارج منطقة تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع. ووفقاً للإعلان، يُسمح بالسفر بين هذه المناطق، وكذلك السفر إلى مطار بن غوريون عبر الطريق السريع رقم 1 ومعبر اللنبي.

يُذكر أنه في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية مختلفة بأن "إسرائيل مستعدة تمامًا لمهاجمة إيران"، وهو أمر يثير قلق واشنطن الشديد مع استمرار المحادثات النووية. وصرح دبلوماسي رفيع المستوى لصحيفة واشنطن بوست قائلاً: "نراقب الوضع بقلق. يبدو هذا الأمر أكثر خطورة من أي وقت مضى".

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وفقًا للتقرير، أعرب مسؤولو الاستخبارات الأمريكية عن قلقهم في الأشهر الأخيرة من أن تهاجم إسرائيل إيران دون موافقة أمريكية. وتتوقع الولايات المتحدة أن ترد إيران بمهاجمة مواقع أمريكية في العراق المجاور، وهو أحد أسباب إصدار واشنطن أمرًا بتقليص وجودها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إجلاء الموظفين الأمريكيين من العراق والكويت والبحرين.