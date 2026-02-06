تقرير: "إيران سارعت إلى إصلاح منشآت الصواريخ الباليستية التي تضررت في حرب 12 يوما"

أظهر تحليلٌ للصور الجوية أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن "إيران سارعت إلى إصلاح العديد من منشآت الصواريخ الباليستية التي تضررت خلال عملية ’عام كلافي’ الصيف المنصرم، حسبما أفادت الصحيفة، اليوم الجمعة. ووفقًا للصور، فقد أُجريت إصلاحات محدودة أيضًا للمواقع النووية التي استُهدفت في الضربات.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الوتيرة غير المنتظمة للترميم تُقدّم مؤشرات حول أولويات إيران العسكرية". وقد أكّد خبراء مُتابعون لبرامج إيران النووية والصاروخية تفاصيل صحيفة نيويورك تايمز، التي كشفت عن وجود أعمال بناء في العديد من المواقع التي تضررت خلال العملية. وحذّر الخبراء من أن "النطاق الكامل لأعمال الإصلاح لا يزال غير واضح، نظرًا لأن صور الأقمار الصناعية لا تُقدّم سوى رؤية من الأعلى لأعمال البناء".

وفي خضم المفاوضات مع الولايات المتحدة، كُشف النقاب، الأربعاء المنصرم، عن أحدث صواريخ إيران الباليستية، "خورمشور 4". وقد نشرت وكالة أنباء فارس تفاصيل بيانات الصاروخ، الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر.

بحسب وكالة الأنباء، يحمل الصاروخ رأسًا حربيًا ثقيلًا يزن 1500 كيلوغرام، وتبلغ دقته حوالي 30 مترًا. ويصل الصاروخ إلى سرعة 16 ماخ خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ داخله. وتزعم طهران أن هذه البيانات "ستقلل من زمن رد فعل أنظمة الدفاع الجوي للعدو".