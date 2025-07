مبعوث ترامب إلى سوريا: إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار

صرح المبعوث الأمريكي توم باراك بأن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار بعد أيام من التصعيد والغارات الجوية الإسرائيلية في دمشق وجنوب سوريا.

