مبعوث ترامب إلى سوريا: إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار

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صرح المبعوث الأمريكي توم باراك بأن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار بعد أيام من التصعيد والغارات الجوية الإسرائيلية في دمشق وجنوب سوريا.

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وقد أعربت إدارة ترامب، التي توسطت في وقف إطلاق النار، عن قلقها العميق من أن الأزمة التي اندلعت هذا الأسبوع قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة وتقوض الجهود الدبلوماسية الأمريكية في سوريا.

وكتب باراك على موقع X: "انفراجة. فقد اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو والرئيس السوري الشرع، بدعم من وزير الخارجية روبيو، على وقف إطلاق النار، وهو ما تدعمه تركيا والأردن وجيرانهما".

وقال باراك إن الولايات المتحدة وشركاءها يدعون الدروز والبدو والسنة في سوريا إلى إلقاء أسلحتهم "وبناء هوية سورية جديدة وموحدة مع الأقليات الأخرى".

وشدد قائلاً: "نحث جميع السوريين على احترام بعضهم البعض والعيش في سلام وازدهار مع جيرانهم".

في غضون ذلك، صرّح محافظ درعا، جنوب سوريا، لقناة العربية بأن أكثر من 2500 عائلة غادرت جبل الدروز في السويداء إلى درعا. وأضاف أن هناك أيضًا العديد من النازحين من العشائر البدوية. وتفيد الأمم المتحدة بأن حوالي 80 ألف شخص غادروا محافظة السويداء خلال الأيام الأخيرة.