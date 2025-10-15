فريق تركي في غزة للمساعدة بالبحث عن جثامين المختطفين

أعلنت مصادر رسمية تركية عن توجه فريق بحث وإنقاذ يضم 81 عنصرًا من إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) إلى قطاع غزة، للمشاركة في عمليات البحث عن جثامين المختطفين الإسرائيليين الذين ما زالوا مفقودين، وذلك في إطار خطة السلام الأمريكية.

I24NEWS

وسينسّق الفريق التركي عمله مع الفرق المصرية والقطرية التي بدأت بالفعل أعمال البحث داخل القطاع، فيما تشارك كل من حماس وإسرائيل في الجهود الجارية.

ووفق التقارير، منحت إسرائيل حركة حماس مهلة حتى الثلاثاء المقبل لتسليم جميع الجثامين.

كما تستعد أنقرة لإرسال قوات عسكرية محدودة إلى إسرائيل للمساهمة في ضمان الأمن داخل قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، على أن تعمل هذه القوات ضمن قوة سلام دولية بقيادة القيادة الوسطى الأمريكية برئاسة الجنرال براد كوبر.

https://x.com/i/web/status/1978143128809820483 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

كما أعلنت هيئة الاغاثة التركية انطلاق سفينتنا “اكدنيز” المحمّلة بـ 900 طن من المواد الغذائية، والتي تم تجهيزها بإشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، في طريقها إلى غزة لتقديم المساعدات.