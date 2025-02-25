بعد الضربات الإسرائيلية جنوب سوريا|| وزير الأمن الإسرائيلي:"سياستنا الجديدة نزع السلاح جنوب سوريا"

أفادت مصادر سورية عن عملية مشتركة للجيش السوري الليلة جنوب دمشق: ضربات من الجو ضد أهداف في منطقة الكسوة، الى جانب دخول بري بالمنطقة شمال القنيطرة، وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل أربعة أشخاص في الهجمات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انه خلال الهجوم في سوريا تمت مهاجمة "أهداف عسكرية، بينها قيادات عسكرية ومواقع تضم وسائل قتالية، تواجد وسائل قتالية وقوات عسكرية في الجزء الجنوبي لسوريا يشكل تهديدا على مواطني إسرائيل، الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة كل تهديد.

في الوقت نفسه، أفادت مصادر عسكرية من قوات النظام الجديد لموقع “صوت العاصمة” الإخباري السوري، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت عشرات القواعد العسكرية للنظام السابق في مناطق القنيطرة ودرعا وريف دمشق، بغرض تدمير آليات عسكرية وتدمير مباني لإخراجها من الخدمة، وقبل موجة الهجمات، تم إجراء “مسح” لتلك المواقع باستخدام طائرات المراقبة.

وعقب وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الأنباء بأن "لن نسمح بأن يتحول جنوب سوريا الى جنوب لبنان". وقال كاتس في بيان "سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم حاليا بقوة في جنوب سوريا كجزء من السياسة الجديدة التي اتخذناها بنزع السلاح جنوب سوريا- والرسالة واضحة : لن نسمح لسوريا بأن تتحول الى جنوب لبنان".

وبرأي كاتس :"لن نعرض أمن مواطنينا للخطر. كل محاولة من قبل قوات النظام السوري والمنظمات الإرهابية في البلاد للتموضع في المنطقة الأمنية جنوب سوريا- سيتم الرد عليها بالنيران".