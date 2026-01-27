استكمال أعمال إزالة الأنقاض في شرق رفح وتحضير الأرض لبناء "غزة الجديدة"
نشر أول: في إسرائيل يربطون بدء البناء بعرض الخطط لنزع سلاح حماس • في الوقت نفسه، مصادر محلية تدعي: "لم يُعطَ الإذن لبدء الأعمال في المدينة حتى يتم تنظيم الخطط لنزع سلاح حماس"
يانون شالوم ييتاح مراسل للشؤون العسكرية في قناة i24NEWS باللغة العبرية
دقيقة 1
أكملت قوات الأمن الإسرائيلية خلال الأيام الماضية أعمال إزالة الأنقاض والمخلفات في منطقة شرق رفح، بعد نحو شهرين من العمل المكثف، وفق ما أفاد به المراسل العسكري في قناتنا العبرية. ويشار إلى إلى أن مساحة المدينة الجديدة في غزة باتت جاهزة لأعمال البناء.
لكن السلطات الإسرائيلية وضعت شرطاً أساسياً لبدء البناء، وهو تقديم خطط واضحة لتفكيك جماعة "حماس" وتنظيم مسألة تمويل المشروع. وأكدت المصادر الإسرائيلية أنه لا يمكن السماح ببدء العمل في المدينة الجديدة قبل حل هذين الملفين، مع الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد صرحت سابقاً بأنها لن تشارك في عملية التمويل أو التنفيذ.
