"الامارات وافقت على تأجيل ضم الضفة الغربية وليس إلغاءه"

على خلفية تحذير دولة الإمارات العربية لإسرائيل بشأن "فرض السيادة على الضفة الغربية وأن الأمر خطا أحمرا بالنسبة لها"، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية مئير مصري على أن "الإمارات وافقت على تأجيل ضم الضفة الغربية وليس إلغاءه". شاهدوا مداخلته كاملة.

جاء تصريح مصري خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"خلال تصويت الكنيست على اتفاق إبراهيم مع الإمارات والبحرين عام 2021، بأغلبية كاسحة مع فكرة تأجيل الضم مقابل السلام، وحتى أن هذا قيل في حضور الإماراتيين، ولم يعقبوا على هذا في حينه"

الحلقة كاملة: