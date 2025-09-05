الجيش الإسرائيلي يحذر: حماس تستخدم المباني السكنية متعددة الطوابق لأغراض عسكرية

قد يعجبك أيضًا -

عشية مرحلة جديدة من العمليات الموسعة ضد حماس في مدينة غزة، حذّر الجيش الإسرائيلي من استخدام حركة حماس العديد من المباني السكنية متعددة الطوابق لأغراض عسكرية.

ووفقًا لمعلومات استخباراتية جمعتها القيادة الجنوبية، "قامت حماس بتركيب أنظمة مراقبة وكاميرات ومواقع قناصة ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في العديد من المباني المدنية. بل إن بعضها يضم مراكز قيادة ونقاط تفتيش عملياتية، بينما يُعتقد أن شبكة من البنى التحتية تحت الأرض المجاورة تتيح نصب كمائن للقوات الإسرائيلية وتسهيل هروب المقاتلين".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "رصد العديد من العبوات الناسفة المزروعة بالقرب من عدة مبانٍ في قطاع غزة"، وتابع" هذه الأجهزة مصممة للتفعيل عن بُعد باستخدام أنظمة الكشف المثبتة على المباني، لاستهداف الجنود الإسرائيليين عند اقترابهم.

وردًا على هذه التهديدات، يخطط الجيش لشن ضربات محددة ضد البنية التحتية التي يُعتبر أنها تشكل تهديدًا مباشرًا. ويؤكد الجيش الإسرائيلي على أنه "سيتخذ تدابير للحد من المخاطر على السكان المدنيين، بما في ذلك الإنذار المسبق، واستخدام الأسلحة الدقيقة، والمراقبة الجوية المستمرة، واستخدام معلومات استخباراتية حديثة"

يتهم الجيش الإسرائيلي حماس بـ"استغلال البنية التحتية المدنية بشكل سافر"، مما يعرض سكان غزة للخطر. ويدعو الجيش الإسرائيلي في بيانه المدنيين إلى تجنب المباني والمناطق التي أقيمت فيها بنى تحتية عسكرية أو التي تشهد قتالاً قدر الإمكان.