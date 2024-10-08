تقرير: الغارة الإسرائيلية قرب السفارة الإيرانية في دمشق استهدفت قيادي في حزب الله
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان يتردد المبنى الذي تقع فيه الشقة قيادات الحرس الثوري الايراني ، وقتل في الغارة أربعة أشخاص
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، وتقع الشقة قرب السفارة الإيرانية في دمشق، في حين نقلت قناة الحدث السعودية عن مصادر عن استهداف مسؤول بوحدة النقل 4400 في حزب الله بالغارة المنسوبة إلى إسرائيل.
وأضاف المرصد أن المبنى المستهدف يتردد اليه قيادات الحرس الثوري الإيراني في وحزب الله، كما استهدفت الغارة سيارة مركونة أمام مبنى في حي المزة.
يتبع ...
https://x.com/i/web/status/1843705055658352641
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
https://x.com/i/web/status/1843706850942087600
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .