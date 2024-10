تقرير: الغارة الإسرائيلية قرب السفارة الإيرانية في دمشق استهدفت قيادي في حزب الله

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، وتقع الشقة قرب السفارة الإيرانية في دمشق، في حين نقلت قناة الحدث السعودية عن مصادر عن استهداف مسؤول بوحدة النقل 4400 في حزب الله بالغارة المنسوبة إلى إسرائيل.

وأضاف المرصد أن المبنى المستهدف يتردد اليه قيادات الحرس الثوري الإيراني في وحزب الله، كما استهدفت الغارة سيارة مركونة أمام مبنى في حي المزة.

