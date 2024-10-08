تقرير: الغارة الإسرائيلية قرب السفارة الإيرانية في دمشق استهدفت قيادي في حزب الله

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان يتردد المبنى الذي تقع فيه الشقة قيادات الحرس الثوري الايراني ، وقتل في الغارة أربعة أشخاص

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 2
دقيقة 2
 ■ 
المبنى المستهدف في المزة 8.10.24
المبنى المستهدف في المزة 8.10.2427A

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، وتقع الشقة قرب السفارة الإيرانية في دمشق، في حين نقلت قناة الحدث السعودية عن مصادر عن استهداف مسؤول بوحدة النقل 4400 في حزب الله بالغارة المنسوبة إلى إسرائيل.

وأضاف المرصد أن المبنى المستهدف يتردد اليه قيادات الحرس الثوري الإيراني في وحزب الله، كما استهدفت الغارة سيارة مركونة أمام مبنى في حي المزة.

يتبع ...

https://x.com/i/web/status/1843705055658352641

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

https://x.com/i/web/status/1843706850942087600

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات