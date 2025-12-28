ستارمر يرحّب بعودته: علاء عبد الفتاح يصل إلى بريطانيا بعد عفو رئاسي من السيسي

وصل الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، الجمعة، إلى بريطانيا بعد الإفراج عنه من السجون المصرية إثر عفو رئاسي منحه له الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، بحسب ما أكدت عائلته ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ورحّب ستارمر بوصول عبد الفتاح عبر منشور على منصة “إكس”، مشيرًا إلى أن قضيته كانت “على رأس أولويات الحكومة البريطانية” منذ توليها مهامها، معربًا عن شكره للرئيس المصري على قرار العفو، ومؤكدًا سعادته بلمّ شمله مع عائلته في بريطانيا بعد سنوات طويلة من الاحتجاز.

ويُعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وقد وُصف في وسائل إعلام غربية بأنه أشهر سجين سياسي في مصر خلال العقد الأخير. ويحمل عبد الفتاح الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، إذ إن والدته مولودة في لندن.

وقضى عبد الفتاح سنوات طويلة في السجون المصرية على خلفية نشاطه السياسي وتدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت أولى فترات احتجازه عام 2006، ثم توالت الاعتقالات والأحكام بحقه، وصولًا إلى اعتقاله الأخير عام 2019، حين حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في سجن شديد الحراسة شمال القاهرة.

ويأتي وصوله إلى بريطانيا بعد حملة دولية واسعة طالبت بالإفراج عنه، شاركت فيها منظمات حقوقية وشخصيات سياسية، فيما يُنتظر أن تثير قضيته مجددًا نقاشًا واسعًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ومستقبل العلاقة بين القاهرة والعواصم الغربية.