اعتقلت لوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية (يحبال) في لاهاف 433، بإشراف الشاباك، اعتقلت اليوم (الخميس) يعقوب بيرل، البالغ من العمر 49 عامًا، مواطن إسرائيلي-أمريكي، للاشتباه بارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بنشاط استخباراتي لصالح إيران. بيرل، الذي أقام في السنوات الأخيرة في المغرب، وصل إلى إسرائيل في يوليو\تموز 2025 لتنفيذ مهام جمع معلومات بتوجيه من جهات المخابرات الإيرانية.

وفقًا للتحقيق، حاول بيرل في السابق تجنيد جهات في إسرائيل وخارجها لصالح الإيرانيين، ولكن بعد فشل محاولاته، وصل بنفسه إلى إسرائيل. خلال إقامته في البلاد نقل معلومات عن شخصيات عامة، بينهم رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصوّر شوارع وأماكن مختلفة. مقابل نشاطه تلقى أموالًا بوسائل رقمية مشفّرة.

كما علمت قناة i24NEWS، فإن المشتبه به بالتجسس لصالح إيران لم يُطلب منه جمع معلومات فقط عن رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي وعن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بل طُلب منه أيضًا جمع معلومات عن مواطنة إسرائيلية مقربة من شخصية عامة رفيعة المستوى.

التحقيق كشف أن بيرل تصرف بإدراك لكونه يخدم جهات الاستخبارات الإيرانية ولاحقاً بدافع أيديولوجي ومعارضة للصهيونية. من المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده خلال الأيام القريبة المقبلة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب.

تدور القضية حول حادثة خطيرة تبرز محاولات الإيرانيين لتجنيد مواطنين إسرائيليين في البلاد والخارج لصالح أنشطة تجسس وإرهاب. الشاباك وشرطة إسرائيل يواصلون العمل على كشف وإحباط مثل هذه الأنشطة ويعلنون أنهم سيتخذون أقسى الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين.