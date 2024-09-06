صحيفة "بيلد" الألمانية تكشف عن وثيقة سرية: "حماس تسعى إلى تحسين شروط الاتفاق، حتى لو أدى ذلك إلى إطالة أمد الحرب"

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن وثيقة سرية لحركة حماس، تحدد استراتيجية التفاوض التي تتبعها الحركة مع إسرائيل. وتكشف هذه الوثيقة التي وقعها يحيى السنوار، والتي يعود تاريخها إلى ربيع 2024، عن "المبادئ التوجيهية لمحادثات وقف إطلاق النار".

وبحسب الوثيقة "لا تسعى حماس إلى نهاية سريعة للصراع، بل تفضل تحسين شروط الاتفاق، حتى لو أدى ذلك إلى إطالة أمد الحرب"، كما "ترتكز استراتيجية حماس على عدة نقاط أساسية: أولاً، تخطط المنظمة لمواصلة الضغط النفسي على عائلات الرهائن لزيادة الضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية. كما تهدف إلى استنفاد الآليات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وتكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل".

وأكدت الصحيفة على أن "حماس تسعى أيضاً إلى الحفاظ على قدراتها العسكرية وإعادة بنائها، حتى لو كان ذلك يعني إطالة أمد المفاوضات. وعلى المستوى الإعلامي، تهدف الحركة إلى تحويل مسؤولية فشل المفاوضات إلى إسرائيل، من خلال تقديم نفسها على أنها متعاونة"

كما أشارت الوثيقة إلى أن"حماس تريد أن تمركز قوات عربية على طول الحدود مع إسرائيل لحماية نفسها وإعادة تنظيم نفسها بعد الحرب" واللافت أن "الوثيقة لا تذكر معاناة السكان الفلسطينيين في غزة، ولا آلاف الضحايا الفلسطينيين. علاوة على ذلك، لا توجد إشارة إلى محور فيلادلفيا، رغم أنه محوري في المفاوضات الأخيرة".

يقدم هذا الكشف نظرة نادرة على استراتيجية حماس الداخلية، ويسلط الضوء على أولوياتها وتكتيكاتها في المفاوضات الحالية.

ومن جهة أخرى كشفت مصادر استخباراتية لصحيفة "جويش كرونيكل" عن "خطة زعيم حماس يحيى السنوار كانت تتمثل في الطيران مع قادة حماس المتبقين، وكذلك مع الرهائن، عبر محور فيلادلفيا إلى سيناء في مصر - ومن هناك إلى إيران، جاء هذا وفقا لما نشر في الصحيفة أمس الخميس".

وعلى صعيد متصل ، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الأجنبية في القدس،أن حماس تخطط لتهريب رهائن إلى خارج غزة عبر محور فيلادلفيا المثير للجدل.

وزعموا في "جويش كرونيكل" أن التقارير تشير إلى أن السنوار يريد مغادرة غزة لإنقاذ حياته، وذلك لأنه فهم أن الحرب انتهت - ولهذا السبب فإن محور فيلادلفيا مهم للغاية بالنسبة له، لأنه الطريقة الوحيدة لتحقيق خطة هروبه.