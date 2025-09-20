الخارجية الإيرانية:"إذا تم تفعيل عقوبات مجلس الأمن فسيتم تعليق التفاهم المبرم بين إيران والطاقة الذرية في القاهرة بشكل كامل"

قد يعجبك أيضًا -

حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم السبت، أنه "إذا تم تفعيل عقوبات مجلس الأمن (خلال أسبوع)، فسيتم تعليق التفاهم المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة بشكل كامل".وأكد غريب آبادي أن "إيران ستتصرف بيقظة تامة ضد الأعمال العدائية، وأن لديها ردوداً مناسبة على أجندتها".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "الغرب لا يستطيع أن يعوقنا؛ لقد ضربوا (نطنز)، لكنهم لم يدركوا أن هؤلاء البشر هم من بنى (نطنز) وسيبنون ما هو أعظم منه"، وانتقد بزشكيان تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم السبت.

ومن المتوقع أن تدخل العقوبات الاقتصادية التي فُرضت لأول مرة بين 2006 و2010 حيز التنفيذ مرة أخرى في 28 سبتمبر/ايلول الجاري، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع طهران.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن آبادي القول تعليقاً على التصويت الأخير في مجلس الأمن الذي لم يؤدِّ إلى اعتماد القرار المقترح: "هناك فرصة لمنع عودة العقوبات حتى أسبوع واحد. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء دبلوماسي محدد وعادت العقوبات، فإن تعليق تنفيذ التفاهم مع الوكالة أمر منطقي وبديهي تماماًط.

وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة، في تبني مشروع قرار يهدف لمنع تفعيل آلية الزناد (سناب باك) لإعادة العقوبات على إيران التي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

أظهرت رسالة بعثت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى مجلس الأمن الدولي، أن الدول الثلاث بدأت عملية تستمر 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي والمعروفة باسم آلية "سناب باك".