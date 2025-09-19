ملف مقاتلات F-35 وصفقة F-16: محور لقاء ترامب مع أردغوان الأسبوع الوشيك

قد يعجبك أيضًا -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر منصة "تروث سوشيال" ، اليوم الجمعة، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان سيزور واشنطن في 25 سبتمبر/ ايلول الجاري، متوقعاً أن تختتم المحادثات بين واشنطن وأنقرة بشأن مقاتلات F-35 بشكل إيجابي.

واشار تارمب إلى أن "الولايات المتحدة تعمل على العديد من الاتفاقيات التجارية والعسكرية مع تركيا، بما في ذلك صفقة كبيرة لشراء طائرات من شركة بوينج، وصفقة مقاتلات من طراز F-16، بالإضافة إلى مواصلة المحادثات بشأن برنامج F-35، والتي من المتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي".

وفي السياق ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن أردوغان يسعى لعقد اجتماع مع ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأشارت إلى أن أنقرة تخطط لتوقيع اتفاقات جديدة في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة، في إطار مساعيها لتعزيز العلاقات مع واشنطن في مجالات تمتد من السلع الأساسية إلى الدفاع.

وكان أردوغان قد شدد خلا شهر يونيو/حزيران المنصر م، في لقاء مع ترمب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، على الحاجة لتعاون وثيق بين أنقرة وواشنطن من أجل وضع حد لحرب غزة، وللنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت الرئاسة التركية، حينها أن الرئيس التركي دعا إلى زيادة التعاون مع الولايات المتحدة على مستوى الصناعات الدفاعية، معتبراً أن من شأن ذلك أن يعزز بشكل كبير التبادلات التجارية بين البلدين.

