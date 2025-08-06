إعدام عالم ايراني بعد اتهامه بالتعاون مع الموساد

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أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة اليوم (الأربعاء) بإعدام روزبة وادي، المتهم من قبل إيران بالتجسس لصالح الموساد. ووفقًا للتقرير، عمل وادي "في منظمة الطاقة الذرية الايرانية إحدى أهم المنظمات وأكثرها حساسية في البلاد"، وذلك وفقًا لملفه الشخصي على جوجل سكولار، ونقل معلومات عن عالم نووي تم اغتياله.

أفادت السلطة القضائية بأن وادي ، عضو معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية والحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة النووية، أُعدم شنقًا بعد أن قدّم معلوماتٍ عن عالمٍ نوويٍّ قُتل في غاراتٍ إسرائيليةٍ على الجمهورية الإسلامية في يونيو/حزيران.

ووفقًا لقناة أمير كبير الإخبارية، فقد شارك وادي في تأليف ورقةٍ بحثيةٍ عام 2011 مع خبيرين نوويين كبيرين قُتلا لاحقًا خلال الصراع الذي استمر 12 يومًا.

وأفادت التقارير أيضًا بأنه جُنّد من قبل الموساد عبر الإنترنت، والتقى خمس مرات على الأقل بأعضاء من جهاز المخابرات الإسرائيلي في فيينا، النمسا، وتم تجنيده بعد "اجتيازة مراحل التقييم والتثبت من هويته" من قبل الموساد.

وأفاد التقرير أيضًا بأن شخصًا آخر أُعدم هو مهدي أصغر زاده، الذي زُعم أنه كان عضوًا في داعش وكان ينوي تنفيذ هجمات في إيران. كما أفادت التقارير أن أصغر زاده سافر إلى سوريا وتلقى تدريبًا عسكريًا وأيديولوجيًا، ثم انتقل إلى معسكر في العراق حيث كان ينوي إنشاء خلايا ودخول إيران.