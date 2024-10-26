مقتل عشرة من حرس الحدود الإيرانيين في كمين في مقاطعة تفتان بمحافظة سيستان بلوشستان بالقرب من الحدود الأفغانية والباكستانية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن وزارة الداخلية الإيرانية، أن عشرة من حرس الحدود الإيرانيين قتلوا في هجوم بجنوب شرق إيران، اليوم السبت. واستهدف الكمين مركبات للشرطة في مقاطعة تفتان بمحافظة سيستان بلوشستان، على بعد حوالي 1200 كيلومتر من طهران.

ووقع هذا الهجوم، وهو أحد أكثر الهجمات دموية في الأشهر الأخيرة في المنطقة، في منطقة حساسة بشكل خاص على حدود أفغانستان وباكستان. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا العمل، حسبما ذكرت وكالتا مهر وتسنيم للأنباء.

وتشهد محافظة سيستان وبلوشستان، وهي واحدة من أفقر المحافظات في الجمهورية الإسلامية، بانتظام اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات مسلحة مختلفة. هذه المنطقة هي موطن لمجتمع بلوشي كبير، وهي أقلية عرقية سنية منتشرة في جميع أنحاء إيران وباكستان وأفغانستان، والتي تتميز عن الأغلبية الشيعية في إيران.

ومن المعروف أن المنطقة هي نقطة ساخنة حيث يتعايش المتمردون البلوش والجماعات المتطرفة السنية وتجار المخدرات، مما يؤدي إلى اشتباكات متكررة مع قوات إنفاذ القانون الإيرانية.