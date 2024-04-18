الرئيس التنفيذي للعمليات في "مطارات دبي" ينفي ضرر المدرج الرئيسي بفعل العاصفة

نفى الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي ماجد الجوكر، اليوم الخميس، تضرر المدرج الرئيسي لمطار دبي بفعل العاصفة التي ضربت دولة الإمارات.

وقال الجوكر، إنه لم يتضرر سوى طريق سيارات الأجرة وليس المدرج الرئيسي للمطار، وأضاف أنه "بمجرد عودة العمليات إلى طبيعتها سنقوم بتقييم الأضرار وسنكون قادرين على تحديد حجم الخسائر"، حسب موقع العربية.

وأكد المسؤول نفسه، أنه من المتوقع بنهاية اليوم الخميس الوصول إلى نحو 60- 70% من الحركة في مطار دبي الدولي، كما أن عودة الحركة الطبيعية بشكل كامل ستكون خلال 24 ساعة من الآن بمعدل يصل إلى نحو 1000 رحلة يوميا، وهو ما يعتمد على شركات الطيران وقدرتها على زيادة أعداد الرحلات.

وأردف الجوكر :"لدينا وقف مؤقت للرحلات الدولية لشركات طيران الإمارات وفلاي دبي... ونحن نعمل مع الجميع على استعادة تشغيل المطار بكامل طاقته الاستيعابية وفق الجدول اليومي الاعتيادي".

وذكر أن التركيز حاليا ينصب على تقديم الدعم للمسافرين وأمنهم وسلامتهم وكذلك سلامة المنشآت والكوادر البشرية، وبين أن الأضرار في المباني ضئيلة جدا ولم تؤثر على الأنظمة الخاصة بتسجيل الإجراءات ومناولة الحقائب، حيث بدأنا العودة التدريجية في مبنى 1 و3.

أعلن مطار دبي الدولي اليوم الخميس، عودة فتح إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين من مبنى الركاب رقم 3 لرحلات طيران الإمارات وفلاي دبي.

ودعا المطار في بيان على منصة "إكس" المسافرين إلى عدم التوجه إلى المبنى إلا في حال وجود حجز مؤكد من شركات الطيران التي يسافرون على متنها، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تسهيل إجراءات السفر بأسرع وقت ممكن.