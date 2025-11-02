إحباط هجوم وشيك في الرملة: الشرطة تعتقل شابين وتطلق النار على كلب أثناء العملية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، أنها أحبطت محاولة هجوم وشيك في مدينة الرملة وسط إسرائيل، بعد أن نشر أحد الشبان في العشرينات من عمره تهديدات على الإنترنت بشأن نيته تنفيذ هجوم في المدينة.

ووفقًا للشرطة، تم تحديد موقع المشتبه به والقبض عليه من قبل شرطة مركز الرملة. وخلال عملية الاعتقال، حاول المشتبه به إطلاق كلبه على أحد عناصر الشرطة، ما دفع الشرطي إلى إطلاق النار على الكلب لحماية حياته.

وأضافت الشرطة أن العملية أسفرت أيضًا عن توقيف شاب آخر حاول مهاجمة الشرطة أثناء الاعتقال. وأكدت الشرطة أنها ستقوم بتقديم المشتبه بهما إلى المحكمة لتمديد توقيفهما، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن جميع ملابسات الحادث.