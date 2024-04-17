هذه التهم التي شملها بيان الإدعاء العام الإسرائيلي ضد شقيقة إسماعيل هنية

قدمت النيابة العامة بمنطقة الجنوب اليوم الأربعاء ببيان ادعاء ضد شقيقة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، صباح عبد السلام هنية، والتي تبلغ من العمر 57 عامًا، وتعيش في مدينة تل السبع في منطقة النقب.

وجرى التحقيق مع هنية بشبهة "الاتصال مع نشطاء حركة حماس، وكذلك التضامن مع منظمة ارهابية - مع تنفيذ نشر والتحريض والدعم عمليا للإرهاب في إسرائيل".

تم تمديد اعتقال شقيقة هنية أكثر من مرة، وذكر بيان الشرطة أنه بعد أن جمعت الأدلة التي تربطها بارتكاب جرائم أمنية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها - أصدرت النيابة العامة في المنطقة الجنوبية بيان الادعاء اليوم.

من المتوقع تقديم لائحة اتهام وطلب لتمديد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات الأحد القادم ، ومدد اعتقالها أربعة أيام اليوم.