مخاوف من تمدد التطرف وتسفير مقاتلين أجانب من سوريا

قد يعجبك أيضًا -

بعدَ الأحداث والانتهاكات في الساحلِ والسويداءِ، وتفجيرِ كنيسةِ مار الياسَ في دمشق، برزتْ تساؤلاتٌ حولَ مصادرِ التطرّفِ ومَن يُموّلُه.

مشاهدُ مُصوّرةٌ أظهرتِ المدرّبَ حسين منصور وهو يُدرّبُ فتيانًا على فنونِ القتالِ والعقيدةِ الدينيّةِ المتشدّدة، في برامجَ وُصفتْ بأنّها قادرةٌ على صناعةِ مقاتلينَ عقائديّينَ خلالَ سنواتٍ قليلةٍ، تحتَ شعاراتِ "مقاومةِ إسرائيل".

في موازاةِ ذلكَ، أفادتْ تقاريرٌ أمنيّةٌ بأنّ هويّاتٍ وجوازاتِ سفرٍ لعناصرَ في “الأمنِ العامِّ” ممّنْ قُتلوا في المعارك، استُخدمتْ لتسهيلِ سفرِ مقاتلينَ أجانب، بينهم إيغور، إلى أوروبا، عبرَ قبرص، وسْطَ متابعةٍ لصيقةٍ من الاستخباراتِ الأوروبيّةِ واحتمالِ فرضِ قيودِ سفرٍ جديدةٍ على سوريّا.

وعلى مستوى الصحافةِ الدوليّةِ، سُجّلتْ تغطيةٌ غيرُ مسبوقةٍ للأحداث وجرائمِ والانتهاكات بحقِّ الأقليّاتِ.

صحيفةُ المونيتور نشرتْ تحقيقًا تُؤكّدُ فيهِ تغلغلَ تنظيمِ القاعدةِ داخلَ كيانٍ عسكريٍّ تابعٍ للسّلطةِ الانتقاليّةِ، مُذكّرةً بجرائمَ ضدَّ الإنسانيّةِ ارتكبها قادةٌ مُصنّفونَ كإرهابيّينَ عالميّينَ، من بينهم السوريُّ أحمد الهايس، والأردنيُّ عبدالرحمن حسين، والتركيُّ عمر جفتاشي.

وقائعُ تُعيدُ إلى الأذهانِ تحذيراتٍ سابقةً من أنْ يتحوّلَ النّزاعُ السوريُّ إلى مصدرٍ لتصديرِ المقاتلينَ الأجانبِ، في سيناريو يُهدّدُ الأمنَ الإقليميَّ والدوليَّ على حدٍّ سواء