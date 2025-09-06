عائلات المختطفين: "من الضروري معارضة أمر غير قانوني بشكل واضح"، وعلم أسود يرفرف فوق عملية السيطرة على غزة

قد يعجبك أيضًا -

خاطب جيل ديكمان، ابن عم كرمل جات، الذي كان مختطفا من طرف حماس، وقتل قبل نحو عام، المسؤولين الحكوميين والأمنيين قائلًا: "إذا احتللتم غزة، فستُسهمون عمدًا في قتل المختطفين. دماؤهم ستكون على أيديكم. لا يُمكنكم القول إنكم لم تكونوا على علم"

وتابعت"كانت ابنة عمي من بين المختطفين الستة الذين قُتلوا في رفح أثناء عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. زعموا أنهم لم يعرفوا مكانها. كان الأمر بدخول رفح بمثابة حكم إعدام على المختطفين الستة. رُفعت راية سوداء فوقها. إن الأمر بالسيطرة على غزة هو أيضًا حكم إعدام على المختطفين".

ميراف سفيرسكي، شقيقة إيتاي سفيرسكي، الذي قُتل في مبنى انهار نتيجة قصف سلاح الجو: "يرفرف علم أسود فوق عملية السيطرة على غزة. من الضروري معارضة أمر غير قانوني بشكل واضح. هذه ليست مسألة يمين أو يسار، إنها حكومة تعمل ضد مواطنيها، وتتصرف عمدًا وهي تؤذيهم. نناشد قادة المؤسسة الأمنية: لقد دفعنا ثمنًا باهظًا نتيجة الضغط العسكري، فلا تجعلوا المزيد من العائلات تدفع الثمن. مارسوا الضغط على المستوى السياسي للموافقة على الصفقة المطروحة".

قالت آيلا ميتزجر: "اختُطف والد زوجتي، يوروم ميتزجر، البالغ من العمر 80 عامًا، من منزله في نير عوز، وتُرك في أنفاق حماس لمدة خمسة أشهر، وهناك قُتل - بعد أن ضغط خاطفوه عليه النشاط العسكري الذي جرى في الجوار. كان من الممكن إنقاذ يوروم باتفاق، لكن نظام نتنياهو يُفضل مواصلة الحرب في غزة حتى موت آخر عضو في حماس، بهدف إطالة أمد الحرب لأشهر وسنوات".

وتساءلت سفيرسكي:"هل لدى الحكومة الإسرائيلية خط أحمر لتكلفة أرواح مواطنيها؟ نتنياهو يريد شيئًا واحدًا فقط - كسب الوقت ومواصلة القتال. وقد صرح رئيس الأركان صراحةً أن احتلال غزة قد يكلف أرواح جنودنا ويعرض حياة الرهائن للخطر" وتابعت"نتنياهو، الذي يتعامل مع حماس منذ سنوات، ينوي التضحية بأرواح المختطفين الذين نجوا من 700 يوم في الأسر لمجرد كسب الوقت لأسباب سياسية. التخلي عن المختطفين هو فشل ذريع وسيؤدي إلى... ستبقى وصمة عار على جبين المجتمع الإسرائيلي لأجيال. لن يكون هناك نصر كامل، لا وجود لهذا. لم يفعل نظام نتنياهو شيئًا طوال 700 يوم لتوفير بديل معتدل لحماس، ويختار الاستمرار في ترك المختطفين للموت لمجرد إيجاد ذريعة لمواصلة الحرب. دفع يوروم حياته ثمنًا للضغط العسكري، عارضوا هذا العمل الذي يرفرف عليه علم أسود! الجنود الذين يدخلون غزة يعرضون أنفسهم وحياة المختطفين للخطر. هناك صفقة مطروحة ترفض إسرائيل مناقشتها! يمكن إنقاذهم - إنهاء الحرب وإعادة الجميع إلى ديارهم".