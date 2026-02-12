مسح أنفه ثم أخفاه في الملف أمامه.. تصرّف ميتسوتاكيس أمام أردوغان يتحول إلى ترند

شهد المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاعلاً لافتاً على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر تصرّفاً عفوياً لميتسوتاكيس خلال الفعالية الرسمية.

وجاء المؤتمر في ختام زيارة رسمية أجراها رئيس الوزراء اليوناني إلى تركيا، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية في القصر الرئاسي، أعقبها لقاء ثنائي بين الزعيمين، ثم انعقاد الاجتماع السادس لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب مراسم التوقيع، ظهر ميتسوتاكيس وهو يستخدم منديلاً لمسح أنفه، قبل أن يبدو متردداً في إيجاد مكان مناسب لوضعه، ليقوم في نهاية المطاف بوضعه داخل الملف الموضوع أمامه على المنصة.

https://x.com/i/web/status/2021956781770256891 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، حيث تداول مستخدمون اللقطة باعتبارها موقفاً عفوياً وغير معتاد في فعالية دبلوماسية رفيعة المستوى.

ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن الواقعة، كما لم تؤثر على مجريات اللقاء أو مخرجاته، التي ركزت على ملفات التعاون الثنائي بين أثينا وأنقرة في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.