نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بعد الأحداث في سوريا

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاورة أمنية خاصة الجمعة في أعقاب تقدم المعارضة في سوريا والاستيلاء على الأراضي. ومن بين أمور أخرى، يعود الخوف إلى المحاولات الإيرانية لاستعادة القدرات ونقل الأسلحة إلى سوريا – ومن ثم إلى حزب الله.

وكما ذكرنا، فبعد اندلاع الهجوم الأسبوع الماضي، وصلت المعارضة السورية بالتعاون مع الأكراد إلى مدينة حلب، إحدى أكبر المدن في البلاد، حيث تسمع بحسب التقارير السورية أصوات الصواريخ والقذائف. في معظم أنحاء المدينة على خلفية الاشتباكات المستمرة على مداخل المدينة. إلى ذلك، تحدثت محطات الإذاعة السورية عن نزوح عدة عائلات داخل حلب، ما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى في وسط المدينة.

AP Photo/Ghaith Alsayed

ويشار إلى أن هذه هي الحملة الثالثة في حلب منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وأفادت قناة سوريا التلفزيونية التابعة للمعارضة، عن انسحاب واسع لقوات الجيش الإسرائيلية من عدة مناطق في المدينة. ونشرت على الشبكات الاجتماعية مقاطع فيديو للمعارضة وهم يدخلون المدينة وهم يهتفون: "ثم إلى دمشق بعون الله!".