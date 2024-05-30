أردوغان: تركيا لن تترد في شن هجوم جديد بشمال سوريا إن أجرت "قسد" انتخابات بلدية

أعلن الرئيس التركي، اليوم الخميس، أن بلاده لن تترد في شن هجوم جديد بشمال سوريا إن أجرت جماعات يقودها أكراد انتخابات في المنطقة.

وقال رجب طيب أردوغان "نتابع من كثب التحركات العدائية من منظمة متطرفة ضد وحدة أراضي بلادنا، فضلا عن سوريا، بذريعة الانتخابات". وأضاف أردوغان "تركيا لن تسمح لمنظمة انفصالية بإقامة (دولة إرهابية) أبعد من حدودها الجنوبية في شمال سوريا والعراق", وتابع "فعلنا ما كان مطلوبا في السابق في وجه أمر واقع. ولن نتردد في التحرك مجددا إن واجهنا الوضع نفسه".

أعلنت إدارة منطقة يقودها أكراد وتسيطر على شمال وشرق سوريا خططاً لإجراء انتخابات بلدية في 11 يونيو/ حزيران المقبل. ويجرى التصويت لاختيار العمد في الحسكة والرقة ودير الزور وشرق حلب.

تعتبر تركيا، التي شنت عمليات عسكرية في العمق السوري في الماضي، ذلك خطوة من جانب الجماعات الكردية السورية المسلحة نحو إنشاء كيان كردي مستقل عبر حدودها. ووصفت الانتخابات المزمعة بأنها تشكل تهديدا على "سلامة أراضي سوريا وتركيا".