لأول مرة : البحرية الإسرائيلية تهاجم ثلاثة موانئ في اليمن

شنّت البحرية الإسرائيلية هجومًا على مدينة الحديدة في اليمن صباح اليوم (الثلاثاء)، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض ميناء المدينة لهجومين. وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سفن الصواريخ التابعة للبحرية هاجمت أهدافًا في الميناء "ردًا على عدوان النظام الحوثي الإرهابي على دولة إسرائيل"

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وقال الجيش الإسرائيلي: "يُستخدم الميناء الذي تعرض للهجوم لنقل الأسلحة، وهو مثال آخر على الاستخدام والاستغلال الساخر للنظام الحوثي الإرهابي للبنية التحتية المدنية لتعزيز الأنشطة الإرهابية". وعقب وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلاً: "ذراع إسرائيل الطويلة في الجو والبحر ستصل إلى كل مكان. لقد حذرنا الحوثيين من أنهم إذا استمروا في إطلاق النار على إسرائيل، فسيتلقون ردًا قويًا وسيدخلون في حصار بحري وجوي".

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس تحذيرًا باللغة العربية بشأن ثلاثة موانئ بحرية في اليمن: الحديدة، ورأس عيسى، والصليف. وأضاف: "بسبب استخدام الحوثيين لهذه الموانئ، عليكم إخلاء المنطقة حتى إشعار آخر".

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هذه هي المرة العاشرة التي تهاجم فيها إسرائيل اليمن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقع الهجوم التاسع في 28 مايو/أيار، عندما هاجم سلاح الجو الإسرائيلي مطار صنعاء الدولي، في العاصمة اليمنية.