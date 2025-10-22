تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل، في ما قد يكون أول زيارة دولة لزعيم أجنبي خلال الولاية الثانية لترامب، وفقًا لعدة مصادر مطلعة على الترتيبات الجارية.

وقال مسؤولون أمريكيون مطلعون على خطط الزيارة إن العمل جارٍ لإعداد حزمة من الاتفاقيات التي قد يوقّعها ترامب وولي العهد السعودي أو يشهدا توقيعها خلال الزيارة، المقررة مبدئيًا في الفترة ما بين 17 و19 نوفمبر\تشرين أول، مع الإشارة إلى أن التوقيت والوضع النهائي للزيارة قد يتغيران، بحسب مصدرين مطلعين على التحضيرات.

تحدثت هذه المصادر والمسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم، نظراً لأن الزيارة لم تُعلن رسميًا بعد. ولم تردّ البيت الأبيض على طلب للتعليق، كما رفضت السفارة السعودية في واشنطن التعليق على الموضوع.

ولم تتضح بعد تفاصيل الاتفاقيات التي سيُعلن عنها، إلا أن كثيراً منها من المتوقع أن يكون تجارياً واقتصادياً، في إطار الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي وقّعها ترامب مع ولي العهد خلال زيارة الرئيس الجمهوري إلى السعودية في مايو\أيار الماضي.