توتر أمريكي-إيراني في بحر العرب ومضيق هرمز قبيل محادثات مرتقبة

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، اليوم الثلاثاء، سلسلة تَطوّرات أمنية غير عادية متزامنة، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز"، في وقت تستعد فيه الدولتان لاستئناف محادثات غير مباشرة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمريكية أن مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد 139" بعدما حلّقت باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" أثناء وجودها في بحر العرب.

وفي حادثة منفصلة، اقتربت ست سفن عسكرية إيرانية من ناقلة النفط Stena Imperative التي ترفع العلم الأمريكي أثناء عبورها مضيق هرمز، على مسافة تُقدَّر بنحو 25 كيلومترًا شمالي السواحل العُمانية. وذكرت التقارير أن السفن الإيرانية طالبت الناقلة عبر الاتصال اللاسلكي بإيقاف محركاتها والاستعداد لصعود قوات إيرانية على متنها.

إلا أن الناقلة، التي كانت متجهة إلى البحرين، لم تمتثل للطلب، وواصلت الإبحار مع زيادة سرعتها، قبل أن ترافقها لاحقًا سفن حربية أمريكية لتأمين عبورها.

سياسيًا، نقلت "رويترز" عن دبلوماسي إقليمي أن إيران تسعى إلى تغيير مكان المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة، والمقررة يوم الجمعة المقبل، من تركيا إلى سلطنة عُمان. وأضاف أن طهران ترغب في حصر جدول أعمال المفاوضات بالملف النووي فقط، مع عدم رغبتها في مشاركة دول إقليمية أخرى بشكل مباشر في المحادثات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين، ما يثير تساؤلات حول تأثير الحوادث الأمنية الأخيرة على مسار الجهود الدبلوماسية المرتقبة.