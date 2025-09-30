حصري: أرقام لا تصدق حول عمليات التهريب على الحدود المصرية الإسرائيلية

حصري: مراسل i24NEWS العبرية في الجنوب، أرنولد نتييف، نشر اليوم (الثلاثاء) أرقاما لا تصدق حول عمليات التهريب على الحدود مع مصر. في الواقع، بين 20 إلى 40 طائرة مسيّرة تعبر في المعدل كل ليلة الحدود وتحمل معها أسلحة، مخدرات، ذخيرة، سجائر وحتى حيوانات.

أحيانًا، تقوم مسيرة واحدة بعدة رحلات ذهابًا وإيابًا دون إعاقة. كل رحلة تُحسب بشكل منفصل. في كل شهر، يعبر في المعدل بين 700 و 1000 طائرة مسيرة على حدود إسرائيل.

الطائرات المُسيَّرة التي تعبر فوق مناطق مأهولة في فتحة نيتسانا، كما يقول مصدر في المنطقة، هي "مجرد نقطة في البحر مقارنة بما يمر في المناطق المفتوحة على طول الحدود التي تمتد لعشرات الكيلومترات".

إذاً, في ظل الواقع الغير عادي، ما هي التعليمات للجنود الإسرائيليين؟ يتضح أنه يُسمح بإطلاق خمس رصاصات فقط على الطائرة المسيرة لإسقاطها – إذ أن المخاوف وراء هذه التعليمات هي أن إطلاق النار على المسيرة قد ينزلق إلى الأراضي المصرية ويؤدي إلى حادث أمني.

وصرح جندي إسرائيلي الميدان لـi24NEWS: "الوضع على الأرض أسوأ بكثير مما يصفونه". جندي آخر اعترف: "رأيت 40 طائرة مسيرة أمام عيني ولم يكن لدي ما أفعله".