المستشارة القضائية : يجب نقل صلاحية تعيين رئيس الشاباك الى وزير في الحكومة

نشرت المستشارة القانونية لرئيس الحكومة غالي بهاراف ميارا، مساء اليوم الاثنين، تعليماتها لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن تعيين رئيس جهاز الشاباك. وبحسب بهاراف-مايارا، "يواجه رئيس الحكومة حالة تضارب مصالح، ولا يمكنه التعامل مع تعيين رئيس الشاباك. ينبغي نقل صلاحية تعيين رئيس الشاباك إلى وزير آخر، ومن المشكوك فيه إمكانية تعيين الجنرال ديفيد زيني".

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي، الخميس، قراره بتعيين دافيد زيني، قائد الفيلق 446 في الجيش الإسرائيلي، ويأتي ذلك على النقيض من تصريح المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف مايارا، التي قالت إن نتنياهو لن يتمكن من تعيين شخص في المنصب "حتى تنتهي المراجعة القانونية للموضوع".

وردت بهار ميارا على إعلان رئيس الحكومة، قائلة إن نتنياهو "تصرف بشكل يتعارض مع التوجيهات القانونية، وهناك قلق جدي من أنه تصرف في ظل تضارب المصالح وأن عملية التعيين فيها عيوب".