دونالد ترامب:"نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تقدما كبيرا تم تحقيقه نحو إطلاق سراح الرهائن في غزة، مشيرا إلى مناقشات نشطة مع كل من إسرائيل وحماس، لكنه لم يكشف عن تفاصيل محددة للمحادثات، وأكد للصحفيين خلال اجتماع لمجلس الوزراء "نحن قريبون للغاية من إعادتهم، لقد عاد العديد من الرهائن بالفعل. كثيرون ممتنون. بعضهم عادوا في حالة مقلقة. حالتهم أفضل الآن، لكنني أعتقد أنهم سيحملون ندوبًا نفسية طويلة الأمد. عندما تتحدث إليهم، كما فعلتُ، تدرك أن ما مروا به لا يُصدق".

وأضاف "نحن نحقق تقدما". "نحن في حوار مع إسرائيل، ونحن في حوار مع حماس، وهي مجموعة معادية بشكل خاص".

وتشير تقارير جديدة نشرتها قناة كان، اليوم الجمعة، إلى تحقيق تقدم إضافي في المفاوضات بشأن الاقتراح المصري بالإفراج عن ثمانية رهائن مقابل وقف إطلاق النار الذي قد يستمر ما بين 40 إلى 70 يوما. وتشير التقديرات إلى أن 24 رهينة لا يزالون على قيد الحياة في غزة، إلى جانب 35 آخرين أكدت إسرائيل مقتلهم.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي ذكر فيه موقع واي نت الإخباري أن مبعوث ترامب ستيف ويتكوف سلم رسالة مماثلة لعائلات الرهائن.

وفي إشارة إلى إحراز تقدم كبير في المحادثات، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مساء الأربعاء لتقييم وضع الرهائن مع مفاوضيه ومسؤولي الأمن، وفقا لمعلومات حصلت عليها صحيفة تايمز أوف إسرائيل. والتقى أيضا في القدس مع عائلتي الرهينتين إلكانا بوهبوت وروم براسلافسكي، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وأفاد مكتب رئيس الوزراء أنه أطلع العائلات على تقدم المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن.