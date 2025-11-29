تواصل المعلومات الجديدة بالنشر حول الاشتباك الذي سجل في جنوب سوريا، والذي أُصيب خلاله سبعة جنود من الجيش الإسرائيلي. مساء اليوم (السبت)، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تسجيلات من أجهزة الاتصال من لحظات الاشتباك وإنقاذ الجرحى تحت نيران كثيفة من المسلحين.

تشير التفاصيل الجديدة للحادث، من بين أمور أخرى، إلى أن مروحية قتالية تابعة لسلاح الجو الإٍسرائيلي وصلت في غضون دقائق من لحظة إطلاق النار على القوات الإسرائيلية، ونجحت في الانضمام إلى المقاتلين على الأرض. وبهذه الطريقة، تمكنت من إنقاذ الجرحى والرد على النيران. كان من الممكن أن يتفاقم هذا الحادث بسرعة، لكن التعاون الناجح بين سلاح الجو الإسرائيلي والقوات المقاتلة على الأرض منع في هذه الحالة حال دون وقوع خسائر أكبر بكثير.

كما هو معروف، وقعت حادثة استثنائية في جنوب سوريا أمس، خلالها أُصيب سبعة جنود من الجيش الإسرائيلي في تبادل لإطلاق النار أثناء اعتقال مطلوبين في قرية بيت جن، التي تبعد ثمانية كيلومترات عن حدود إسرائيل في جبل الشيخ. ثلاثة من الجنود أصيبوا بجراح خطيرة، والباقون حالتهم بين متوسطة وطفيفة. خلال الحادثة تم اغتيال اثنين من المسلحين. واعلنت سوريا أن إجمالي القتلى بلغ على الأقل 13 شخصاً خلال الحادثة، ويتهمون: "إسرائيل ارتكبت مجزرة وحشية وجريمة حرب".