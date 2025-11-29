حزب الله يحث البابا ليو الرابع عشر على إدانة "الظلم والعدوان الإسرائيلي" على لبنان

عشية وصول البابا ليون الرابع عشر إلى بيروت، نشر حزب الله رسالة، اليوم السبت، يحث فيها البابا على إدانة "الظلم والعدوان الإسرائيلي اللذين تُلحقهما إسرائيل بلبنان". وتأتي هذه الرسالة المفتوحة، التي نُشرت عبر القنوات الرسمية للحزب، مصاحبةً لزيارة بابوية بالغة الرمزية لبلدٍ تهزه توترات سياسية وأمنية مستمرة.

وكتب حزب الله، الذي يُقدّم نفسه ركيزةً من ركائز الدفاع الوطني: "نغتنم فرصة زيارتكم المباركة لنؤكد التزامنا بالعيش المشترك، ويؤكد الحزب وحدته مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أي عدوان أو احتلال لأرضنا"، متهمًا إسرائيل بشن "عدوان متواصل" على الأراضي اللبنانية.

ودعا نص الرسالة البابا ليو مباشرةً إلى استخدام سلطته المعنوية لدعم هذا الموقف: "نعتمد على موقف قداستكم الرافض للظلم والعدوان الذي يعاني منه شعبنا اللبناني على أيدي الغزاة الصهاينة وأعوانهم".

يأتي هذا البيان في ظل تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان، حيث تتهم إسرائيل حزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية عام 2024 وإعادة بناء قدراته العسكرية. ويتعرض لبنان، من جانبه، لضغوط دولية مكثفة لنزع سلاح الميليشيا الشيعية، وفقًا لبنود الاتفاق. ومن المقرر أن يبدأ البابا ليون الرابع عشر زيارةً تستمر ثلاثة أيام غدًا، بعد توقف في تركيا. ويتضمن برنامجه قداسًا في الهواء الطلق على واجهة بيروت البحرية، حيث من المتوقع حضور حوالي 120 ألف مؤمن، بالإضافة إلى لقاء بين الأديان في قلب العاصمة. وسيجمع هذا الحدث، لا محالة، بين القضايا الروحية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.