من المتوقع أن يزور الرئيس السوري أحمد الشرع واشنطن الشهر الجاري

قال المبعوث الأميركي لسوريا ولبنان على هامش مؤتمر في البحرين، اليوم السبت، إنه "من المتوقع أن يزور الرئيس السوري أحمد الشرع واشنطن في أول زيارة رسمية"وتابع "نأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم ’داعش’ خلال زيارة الشرع لواشنطن"، ويمكن أن تُمثل هذه الزيارة التاريخية نقطة تحول رئيسية في العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة.

ووفقًا لباراك، قد تنضم دمشق إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال الزيارة. وقال "نعم، سيأتي، وآمل أن ينضم إلى التحالف"، مؤكدًا على أهمية هذا التقارب بعد أكثر من عقد من القطيعة الدبلوماسية.

ستكون هذه الرحلة أول زيارة للزعيم السوري إلى العاصمة الأمريكية، وثاني زيارة له على الأراضي الأمريكية منذ خطابه البارز أمام الأمم المتحدة في سبتمبر/ايلول المنصرم. وفي نيويورك، فاجأ أحمد الشرع، الزعيم السابق لجماعة هيئة تحرير الشام الجهادية، المجتمع الدولي بخطاب افتتاحي دعا فيه إلى "المصالحة الوطنية" و"التكامل الإقليمي".

وفي السياق رُفعت هيئة تحرير الشام، التابعة سابقًا لتنظيم القاعدة، من قائمة المنظمات الإرهابية في يوليو/تموز 2025، ممهدةً الطريق لعودة سوريا تدريجيًا إلى الساحة الدولية. وبعد توليه السلطة بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، التقى أحمد الشرع دونالد ترامب في الرياض في مايو/أيار المنصرم. وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد حينها برفع العقوبات الاقتصادية المرهقة المفروضة على دمشق، في إشارة واضحة إلى بدء فصل دبلوماسي جديد بين واشنطن وسوريا.