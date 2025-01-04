تقرير: البنوك السويسرية أخفت مدى تعاونها مع النازيين

سلط تحقيق جديد كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على "المدى المخفي حتى الآن للعلاقات بين البنوك السويسرية والنظام النازي"، وإذا كان التحقيق الذي أجري في التسعينيات من القرن المنصرم قد أدى بالفعل إلى اتفاق تعويض بقيمة 1.25 مليار دولار لضحايا المحرقة اليهود، فإن الاكتشافات الأخيرة تشير إلى تورط أعمق بكثير.

وقام باحثون مستقلون، بدعم من مجلس الشيوخ الأمريكي، بفحص كمية كبيرة من وثائق بنك كريدي سويس، وتوصلوا إلى أن "عدد الحسابات النازية في البنوك كان أعلى بكثير من التقديرات السابقة، ولم تغض هذه المؤسسات الطرف عن غسيل الممتلكات المسروقة من المجتمعات اليهودية فحسب، بل حاولت أيضًا التقليل من دورها في آلة الحرب النازية".

يقول نيل باروفسكي، المحقق الرئيسي الذي تمت إزالته مؤقتًا ثم إعادته إلى منصبه بعد تدخل الشركة الأم لبنك Credit Suisse، إن التحقيق حدد "عشرات الأشخاص والكيانات القانونية المرتبطة بالفظائع النازية الذين كانت علاقاتهم مع Credit Suisse Switzerland غير معروفة من قبل أو موثقة جزئيًا".

إن هذا التستر، الذي يوصف في أحسن الأحوال بالإهمال وفي أسوأ الأحوال بالتواطؤ النشط في إخفاء فظائع الحرب العالمية الثانية، يثير أسئلة جديدة حول المسؤولية التاريخية للمؤسسات المالية السويسرية.