خامنئي : "الولايات المتحدة دخلت الحرب لأنها شعرت أنه إذا لم تدخل فإن إسرائيل ستُباد، والنظام الصهيوني كاد أن يُهزم"

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أصدر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بيانًا اليوم (الخميس) لأول مرة منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل:

"دخلت الولايات المتحدة الحرب لأنها شعرت أنه إن لم تدخل، ستُباد إسرائيل تمامًا. لم تُحقق الولايات المتحدة شيئًا. مع كل هذه الاضطرابات وكل هذه الادعاءات، كاد النظام الصهيوني أن يُهزم ويُسحق تحت ضربات الجمهورية الإسلامية."

قال خامنئي: "نجحت القوات المسلحة في اختراق دفاعات إسرائيل متعددة الطبقات وضربت مناطق حضرية وعسكرية"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة ضربت المنشآت النووية لكنها لم تحقق الكثير. اضطر الرئيس ترامب إلى القيام بـ"استعراض". أي هجوم مستقبلي على إيران سيكون له ثمن باهظ".

"إن التستر على الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية يهدف إلى إخفاء الحقيقة، وسيكشف الزمن حجم خسائر العدو".

إن وصول إيران إلى قواعد أمريكية رئيسية أمرٌ عظيم، ويمكننا تكراره مستقبلًا في حال تجدد الهجمات. يستخدم أعداء إيران ذرائع مثل "الصواريخ" أو "البرنامج النووي"، لكنهم في الحقيقة يطلبون منا الاستسلام.

وقال خامنئي: "في أحد تصريحاته، قال ترامب إن على إيران الاستسلام - وهذا طلبٌ مبالغٌ فيه. لن نستسلم أبدًا، بلدنا قويٌّ".

وأشاد خامنئي أيضًا بالأمة الإيرانية قائلًا: "أمةٌ يبلغ تعدادها حوالي 90 مليون نسمة، متحدةٌ بصوتٍ واحد، تقف جنبًا إلى جنب، داعمةً للقوات المسلحة. لقد أثبتت الأمة الإيرانية تميزها، وأثبتت أنها ستتحدث بصوتٍ واحدٍ عند الحاجة".