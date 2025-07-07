المبعوث الأميركي يكشف: "سوريا وإسرائيل تسارعان للتوصل إلى اتفاق"

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تطرق المبعوث الأميركي إلى سوريا ولبنان توماس باراك إلى المحادثات بين سوريا وإسرائيل اليوم (الاثنين)، وكشف أن "الحوار بين البلدين بدأ، وكل الأطراف تسارع للتوصل إلى اتفاق".

هذا وقتٌ حرجٌ للبنان والمنطقة. نحنُ نصوغُ خطةً لمستقبل البلاد، وقد أكّد الرئيسُ الأمريكيُّ التزامَه بالمساهمةِ في بناءِ السلامِ والازدهارِ في لبنان. نحنُ لا نُملي ما يجبُ فعلهُ بشأنِ حزبِ الله، ولكن على اللبنانيينَ وضعَ خلافاتِهم جانبًا واغتنامِ الفرصةِ المتاحةِ لهم الآن.

تريد إسرائيل السلام مع لبنان، لكن المشكلة في لبنان تكمن في عجز اللبنانيين عن التوافق فيما بينهم. لبنان لديه فرصة بفضل ترامب، وإسرائيل لا تريد الحرب أو السيطرة عليه.

في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سوريا وإسرائيل تجريان محادثات "هادفة" بوساطة أمريكية. وصرح توماس باراك، أحد مبعوثي الرئيس ترامب الرئيسيين إلى الشرق الأوسط، بأن الهدف من المحادثات هو إعادة الهدوء إلى الحدود بين البلدين.

في مقابلة، صرّح باراك، الذي يشغل أيضًا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، بأن الإدارة تهدف إلى توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم لتشمل حكومة الشرع. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية خلال ولاية ترامب الأولى. ومع ذلك، أشار إلى أن العملية قد تستغرق وقتًا طويلاً، نظرًا لاحتمال وجود معارضة داخلية في سوريا.

وقال باراك: "لا يمكن لشعب أحمد الشرع أن ينظر إليه على أنه شخص دُفع أو أُجبر على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، لذا عليه أن يتأنى".

تجري منذ فترة تحركات أمريكية لتشكيل حكومة سورية جديدة. في الأسبوع الماضي، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يرفع العقوبات عن سوريا "لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام". نصّ الجزء الأول من الأمر التنفيذي على التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية مع نفسها ومع جيرانها. وكما يُقال، فإن الدولة التي لا توفر ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين.

يتماشى هذا مع تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي صرّح بمقابلة في قناتنا العبرية بأن إسرائيل مستعدة لاتفاقية تطبيع مع سوريا: "سنرحب بانضمام سوريا إلى التطبيع، إلى جانب السعودية". إلا أنه أوضح أنه "في إطار أي اتفاق مستقبلي، ستبقى مرتفعات الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية"