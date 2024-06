الجيش الأميركي: جماعة الحوثي أطلقت صواريخ ألحقت أضراراً بسفينتين في خليج عدن

أفادت القيادة المركزية الأميركية في بيان عبر منصة"إكس"، أمس الأحد، إن "جماعة الحوثي أطلقت صواريخ باليستية صوب خليج عدن، ألحقت أضراراً بسفينتين في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة"، مشيرة إلى أن"صاروخاً أصاب سفينة حاويات تملكها وتشغلها سويسرا، مما ألحق بها تلفيات لكنها واصلت الإبحار".

