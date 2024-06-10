الجيش الأميركي: جماعة الحوثي أطلقت صواريخ ألحقت أضراراً بسفينتين في خليج عدن

أفادت القيادة المركزية الأميركية في بيان عبر منصة"إكس"، أمس الأحد، إن "جماعة الحوثي أطلقت صواريخ باليستية صوب خليج عدن، ألحقت أضراراً بسفينتين في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة"، مشيرة إلى أن"صاروخاً أصاب سفينة حاويات تملكها وتشغلها سويسرا، مما ألحق بها تلفيات لكنها واصلت الإبحار".

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وذكرت القيادة أن "صاروخين آخرين أطلقهما الحوثيون صوب خليج عدن أصابا سفينة شحن مملوكة لألمانيا، وألحقا بها أضرارا مادية لكنها مضت في طريقها"، من ناحية أخرى ذكر الجيش الأميركي أنه أسقط مسيرة فوق خليج عدن، ودمر صاروخين من طراز كروز ومنصة إطلاق صواريخ بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأحد إنها تلقت بلاغاً عن إصابة سفينة تجارية في هجوم صاروخي على بعد 89 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن باليمن. وأضافت الهيئة أن ضابط أمن السفينة أفاد بعدم وجود مصابين على متنها نتيجة الهجوم، مضيفاً أنها تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية.