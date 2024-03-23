اتفاق إسرائيلي-أمريكي في الدوحة حول تبادل الأسرى مع حماس

في تطور حاسم ضمن المفاوضات الجارية، وافق الوفد الإسرائيلي في الدوحة على التسوية التي اقترحها الجانب الأمريكي بشأن عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، في انتظار رد من حركة حماس.

الوفد الإسرائيلي، الذي يضم ممثلين من الموساد والذي حصل مؤخرًا على توسيع لتفويضه من مجلس الوزراء، يجري المفاوضات بحضور رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، ورئيس وزراء قطر، ووفد رفيع المستوى من مصر. النقاشات كشفت عن وجود ثغرات في مسألة عدد الأسرى لكل مختطف، لكن تم التوصل إلى تسوية بوساطة أمريكية تمت الموافقة عليها بإيجابية من جانب إسرائيل.

وفي غضون ذلك، شهدت تل أبيب مظاهرات من أهالي المختطفين، الذين قاموا بإغلاق طريق ديرخ بيغن، مطالبين بإنقاذ أحبائهم المحتجزين لدى حماس لـ169 يومًا.

تبقى مسألة إطلاق سراح الأسرى نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات التي تشمل أيضًا عودة السكان إلى شمال قطاع غزة. وعلى الرغم من الموافقة الإسرائيلية على التسوية الأمريكية، تظل هناك اختلافات كبيرة تعترض طريق تحقيق اختراق نهائي في المفاوضات.

وقد جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل كمحاولة لدفع الأطراف نحو "إعطاء فرصة حقيقية للمفاوضات"، في الوقت الذي يعتبر فيه القضاء على حماس ليس فقط بالوسائل العسكرية ولكن أيضًا بالحلول السياسية.