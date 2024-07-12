تقرير: عائلات الأميركيين المحتجزين لدى غزة تطلب لقاء نتنياهو في واشنطن

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الجمعة، بأن عائلات الأميركيين المحتجزين لدى غزة، طلبت مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال رحلته القادمة إلى واشنطن في 22 يوليو/تموز الجاري، لإلقاء خطاب أمام الكونغرس في 24 يوليو/تموز الجاري، إلى جانب أعضاء الكونغرس الذين يمثلون مناطقهم.

وتمثل المجموعة أفراد عائلات المحتجزين الخمسة الأحياء، وثلاثة لقوا حتفهم، واثنين أطلق سراحهما في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، وتأمل العائلات استغلال اللقاء مع نتنياهو في دفعه للمضي قدماً في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

ونقل الموقع عن رسالة حصل عليها من العائلات، قولها إن "نتنياهو التقى بعض العائلات في أماكن أخرى، لكنه لم يلتق بهم كمجموعة"

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو و جو بايدن خلال زيارة نتنياهو للبلاد، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض ، بداية الشهر الجاري في مؤتمر صحفي.

ويشار الى أنه، من المتوقع أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو/تموز، وفي الأسابيع الأخيرة تعالت دعوات لإلغاء الخطاب، خاصة من أعضاء الحزب الديمقراطي. وكان أحدهم هو رو حانا، الذي يشغل منصب عضو مجلس النواب عن الدائرة السابعة عشرة للكونغرس بولاية كاليفورنيا، والذي قال في مقابلة مع شبكة إن بي سي: "لن أجلس في محاضرة أحادية الجانب"، وأضاف: "إن وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الأولى ليس واقعيًا"، وأنه ينبغي تنفيذ ضغوط أكبر على نتنياهو للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن محادثة جرت بين الزعيمين بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. "وصف المساعدون الذين كانوا حاضرين في غرفة العمليات في الليلة التي أطلقت فيها إيران وابلًا من الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل، رئيسًا يتمتع بسلوك قيادي، حيث ألقى محاضرة عبر الهاتف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنع رد فعل إسرائيلي ضد إيران، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إشعال الشرق الأوسط."

وأفيد أيضًا أن بايدن أوضح لرئيس الحكومة أنه إذا ردت إسرائيل على الهجوم "سيبقى لوحده". من جانبه رد نتنياهو بصورة هجومية على بايدن، مشيرا الى الحاجة للرد بصورة تردع ايران من تنفيذ هجمات أخرى مستقبلا. وقال بايدن "إن قمت بذلك، أنا في الخارج. وفي نهاية الأمر قام نتنياهو بتخفيف حدة الرد