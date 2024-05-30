حركة الجهاد تنشر فيديو الدعائي الثاني للرهينة ألكسندر تروفانوف في غزة "أنا بخير"

تم احتجازألكسندر تروفانوف رهينة مع ثلاثة من أفراد عائلته - جدته إيرينا تاتي وأمه يلينا وصديقته سابير كوهين - من كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر، فيما وقُتل والد ألكسندر فيتالي تروفانوف في نفس اليوم.

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الرهينة ألكسندر تروبانوف في فيديو حركة الجهاد
الرهينة ألكسندر تروبانوف في فيديو حركة الجهاد 27a

نشرت حركة الجهاد، مقطع فيديو دعائي ثاني (الحرب النفسية) للرهينة ألكسندر تروفانوف(30 عاما) وهو مواطن روسي إسرائيلي مزدوج الجنسية. ويقول في الفيديو إنه" بخير" ويُعتقد أن تروفانوف هو من نطق النص الذي ربما كتبته الحركة للرهينة ينتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة.

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ويبدو أن الفيديو كان عبارة عن أفلام في الأسابيع القليلة المنصرمة، حيث يشير الرهينة إلى الحظر الذي فرضته إسرائيل على قناة الجزيرة في 5 مايو/أيار الجاري. وظهر تروفنوف في الفيديو الدعائي السابق الذي نشرته حركة الجهاد في وقت سابق من ، الثلاثاء المنصرم.

Video poster

وتم احتجازألكسندر تروفانوف رهينة مع ثلاثة من أفراد عائلته - جدته إيرينا تاتي وأمه يلينا وصديقته سابير كوهين - من كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر، فيما وقُتل والد ألكسندر فيتالي تروفانوف في نفس اليوم.

وكانت حماس قد أطقلت سراح يلينا تروفانوفا (50 عاما) وإيرينا تاتي (73 عاما) في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بناء على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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