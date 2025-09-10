الإمارات تمنع إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني في دبي

قد يعجبك أيضًا -

نشر أول: أبلغت الإمارات العربية المتحدة اليوم (الأربعاء) وزارة الأمن الإسرائيلية أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية لن يُسمح لها بالمشاركة في مؤتمر أمني من المخطط عقده في دبي - هكذا علم مراسل i24NEWS العبرية للشؤون العسكرية، يوسي يهوشواع. وقد تم نقل الإعلان رسمياً صباحاً لكل من وزارة الأمن الإسرائيلية ومديري الشركات.

أوضحوا في دبي أن القرار جاء لدواعٍ أمنية، لكن مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل ترى أن الخطوة هي رد مباشر على العملية الهجومية التي نُفذت الليلة الماضية في قطر ضد قادة حركة حماس الكبار.

كما نُشر، أمس في الساعة 15:52 تم التبليغ عن انفجارات في قلب الدوحة، عاصمة قطر. بعد وقت قصير من ذلك أكدت كل من الجيش الإسرائيلي والشاباك أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم لأول مرة في أراضي قطر كبار القيادة السياسية لحماس - في عملية أطلق عليها اسم "قمة النار". رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحمل المسؤولية الكاملة عن العملية وأكد: "إسرائيل هي التي بادرت بها، إسرائيل أدارتها وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

وفقًا لتقارير مختلفة، حضر الاجتماع المستهدف كبار مسؤولي حماس خليل الحية، خالد مشعل، محمد درويش، غازي حمد وعزت الرشق. بينما في إسرائيل ألمحوا إلى نجاح العملية، سارعت حماس إلى نفي أن كبار القادة قد تم اغتيالهم. الغارة، التي شاركت فيها طائرات مقاتلة قطعت مسافة نحو 1800 كيلومتر من إسرائيل ودعمتها طائرات بدون طيار، نُفذت في الوقت الذي كان قادة التنظيم يناقشون فيه اقتراح صفقة تبادل ووقف إطلاق نار قدمه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.